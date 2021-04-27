СК возбудил дело после падения дерева на мальчика в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками администрации Ульяновска после падения дерева на школьника. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации города Ульяновска (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 25 апреля около 17:00 (16:00 мск) отломилась часть ствола дерева, растущего у тротуара рядом с одним из домов по улице Героев Свири в Ульяновске. Обломок дерева упал на проходящего мимо 10-летнего мальчика, причинив тяжкий вред его здоровью.

По мнению следствия, это произошло из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Ульяновска, ответственными за благоустройство, своих обязанностей по обрезке, вырубке поврежденных и слабых деревьев на территории Железнодорожного района города. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Ранее ТАСС сообщал, что мальчик был доставлен в крайне тяжелом состоянии в областную детскую клиническую больницу. В понедельник врио губернатора региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона уточнил, что ребенку сделали операцию, которая, по информации врачей, прошла успешно. Русских поручил всем главам муниципальных образований региона срочно провести ревизию всех деревьев на своих территориях.

В воскресенье в Ульяновской области был сильный ветер с порывами до 21 м/с. ГУ МЧС РФ по региону 25 апреля объявляло желтый уровень опасности в связи с сильным юго-западным ветром. Жителям было рекомендовано не выходить из зданий.