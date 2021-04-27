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Правозащитники сообщили, что лидера белорусской партии "Зеленые" арестовали на 15 суток

Дмитрия Кучука обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, передает правозащитный центр "Весна"

МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска постановил арестовать лидера белорусской партии "Зеленые" Дмитрия Кучука на 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил во вторник Telegram-канал незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

"Руководителя партии "Зеленые" Дмитрия Кучука арестовали на 15 суток", - говорится в сообщении.

По данным центра "Весна", основанием для постановления суда стало нарушение ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий").

Партия "Зеленые" в числе ряда общественных объединений подавала заявку в Мингорисполком на проведение 26 апреля ежегодного "Чернобыльского шляха". Столичные власти впервые за последние годы не разрешили оппозиции и представителям гражданского общества провести акцию, посвященную чернобыльской трагедии. Отказ мотивирован профилактикой и минимизацией распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.

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