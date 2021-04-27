В Москве задержали мужчину, ударившего ножом подростка в метро

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали 63-летнего мужчину, который несколько раз ударил ножом 16-летнего подростка на стации метро "Боровицкая" в Москве. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 26 апреля на платформе станции "Боровицкая" мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с подростком, причинил последнему резаные раны в области шеи и грудной клетки. Однако довести свой умысел, направленный на причинение смерти юноше, до конца не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление. По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области", - сказала Иванова.

Пострадавший госпитализирован. Задержанный оказался ранее судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления. Дело в его отношении расследуется по статье о покушении на убийство.