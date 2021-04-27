Суд в Петербурге оставил под арестом фотомодель Судакову по делу об убийстве мужа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оставил в СИЗО фотомодель Лилию Судакову, которую задержали в конце прошлого года и обвинили в убийстве мужа. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд продлил Судаковой меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В начале апреля адвокат Судаковой Ольга Карачева сообщала ТАСС, что Городской суд Санкт-Петербурга "фактически признал" незаконными решения первой инстанции, на основании которых Судакова содержалась в СИЗО с 28 февраля, отправив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Адвокат отмечала, что до нового рассмотрения суд не стал выпускать Судакову из СИЗО.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Петербурге в начале декабря прошлого года Судакову задержали после инцидента в квартире в центре города, где она, как полагают следователи, ударила ножом своего мужа в ходе ссоры на почве ревности. Мужчина позже умер, СК возбудил уголовное дело.

Судакова снималась для глянцевых журналов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что официально женщина считается безработной.