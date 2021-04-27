Суд прервал заседание по жалобе больного COVID-19 Абызова

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник прервал слушание по жалобе на изъятие в доход государства 3,2 млрд рублей у экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова после того, как ему стало плохо во время заседания суда. Об этом ТАСС рассказал адвокат Абызова Юлий Тай.

"У Абызова диагностирован COVID-19, он участвовал в заседании по видеосвязи. Прямо в ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось. Судья перенес рассмотрение на 13 мая", - сказал адвокат.