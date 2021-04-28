СМИ: в телефоне напавшего на комиссариат во Франции обнаружили детскую порнографию

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Следователи обнаружили материалы порнографического характера в телефоне тунисца, который убил на минувшей неделе сотрудницу комиссариата в Рамбуйе. Об этом во вторник сообщила радиостанция RTL .

Согласно ее данным, на различных изображениях фигурируют несовершеннолетние и транссексуалы. Как указал источник радиостанции, близкий к расследованию, найденные материалы могут свидетельствовать о том, что преступник встал на путь терроризма, чтобы "разрешить личные мучения".

В пятницу мужчина по имени Джамаль (фамилия официально не называется) в холле комиссариата Рамбуйе нанес сотруднице полиции в штатском два удара ножом, в результате чего она умерла. Находившиеся в здании полицейские произвели несколько выстрелов, после первого из них злоумышленник метнул свой нож в сторону полицейских. Он был убит следующим выстрелом.

Прокуратура, занимающаяся делами о терроризме, начала расследование по статьям об убийстве представителя власти и совершении террористического акта.