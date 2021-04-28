Фельдшер из Петербурга получил год ограничения свободы за убийство по неосторожности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Фельдшера Евгения Юцко, которого задержали в Санкт-Петербурге в феврале этого года по подозрению в убийстве пациента, приговорили к году ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Юцко вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, сожалеет о произошедшем, все осознал, просил строго не наказывать, не лишать возможности трудиться в медицинской области. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Юцко, работавший в составе психиатрической бригады скорой помощи, в июле прошлого года прибыл на вызов в квартиру на Дунайском проспекте. Там он во время принудительной госпитализации нанес травму шеи пациенту, в результате чего тот умер.