Источник: в Ингушетии ликвидировали мужчину, который открыл огонь по силовикам

МАГАС, 28 апреля. /ТАСС/. Мужчина открыл огонь по представителям правоохранительных органов в Ингушетии и был ликвидирован ответным огнем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах регионах.

"Неизвестный из машины открыл огонь по правоохранителям в сельском поселении Майском и был ликвидирован ответным огнем", - сказал источник.

Он добавил, что на месте происшествия работают следователи.

По данным собеседника агентства, ликвидированный мужчина ранее находился в федеральном розыске. "Это житель [села] Кантышева, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Силовики его блокировали, он начал отстреливаться из машины и был ликвидирован ответным огнем", - сказал источник.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением данной информации.