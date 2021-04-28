Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Гражданин РФ, являющийся также подданным Швеции, арестован в США по обвинению в отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в базу суда столичного округа Колумбия.

Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. Он был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В документах суда подчеркивается, что аресту россиянина предшествовало расследование, которое проводили Федеральное бюро расследований и Налоговая служба США. Согласно их выводам, Стерлингов являлся "основным руководителем" онлайн-сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи якобы имеют возможность незаконно переводить и легализовывать криптовалюту.

По данным американских властей, за указанный период с помощью сервиса было переведено не менее 1,2 млн биткойнов на общую сумму свыше $335,8 млн. В обвинительном заключении отмечается, что услугами сервиса пользовались в том числе торговцы незаконными товарами.

В случае признания виновным россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по двум пунктам обвинения, а также штраф, размер которого определит американское правосудие.