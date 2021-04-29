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Стрельба в США

Два человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке

Пока злоумышленник находится на свободе, сообщил телеканал 7News

ТАСС, 29 апреля. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в среду днем в здании риелторской компании в городе Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал Spectrum News со ссылкой на заявление полиции штата Нью-Йорк.

Согласно его данным, полиции удалось установить личность стрелявшего. Речь идет о Барри Стюарте, который, по данным телеканала 7News работал в риелторской компании. Отмечается, что пока злоумышленник находится на свободе и не известно, что послужило причиной стрельбы.

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