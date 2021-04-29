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В России с начала года ущерб от преступлений составил почти 135 млрд рублей

Существенная часть ущерба (93%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, говорится в статистических материалах МВД

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в России за три месяцы текущего года почти в два раза превысил показания аналогичного периода 2020 года, составив почти 135 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - март текущего года.

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 134,9 млрд рублей, что на 46,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,0%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах.

По данным МВД, по сравнению с январем - мартом прошлого года на 7,2% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками правоохранительных органов. "Всего выявлено 40,5 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,1%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 101,6 млрд рублей", - сказано в статистике ведомства.

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 68,4%.

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