В Астрахани во время оккультного обряда убили мужчину

АСТРАХАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, его подозревают в убийстве, которое было совершено во время оккультного ритуала. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что местный житель хотел восстановить отношения с супругой и прибегнул к оккультному ритуалу. За помощью он обратился к знакомому из Красноярского края, который в это время находился в Астрахани.

Вечером 26 апреля во время проведения ритуала между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил астраханца топором в область головы и шеи и скрылся с места преступления.

"В настоящее время подозреваемый задержан, установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Красноярского края по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе.