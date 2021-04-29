В девяти городах России задержали 16 сторонников украинских радикалов "М.К.У."

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.". Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - отметили в ЦОС.

Задержанные планировали массовые убийства, рассказал один из них. Видео допроса распространила ФСБ. "В разных городах на территории России были запланированы массовые убийства - в Тамбове, Питере, Самаре, Саратове", - сказал молодой человек, по голосу похожий на подростка. Другие задержанные рассказали, что среди задач было проведение акций прямого действия, "то есть, прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, пулемет, что угодно". "Краснов поручал нам устраивать массовые убийства, поджоги, взрывы и расстрелы людей кавказской и арабской национальности", - рассказал один из задержанных.

Во время обысков у них изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации. Они содержали инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Егору Краснову, а также переписку с ним.

"В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

В преступную группу новых участников вовлекали поэтапно. Сначала главарь "М.К.У." предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. "В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", - указали в ФСБ. По данным спецслужбы, направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову, сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры.