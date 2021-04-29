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Навальный ходатайствует о личном участии в заседании суда о признании ФБК экстремистским

Как сообщил адвокат Иван Павлов, также о допуске на заседание в качестве заинтересованных сторон подали ходатайства Минюст и МВД

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Алексей Навальный подал ходатайство о личном участии в рассмотрении иска прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) экстремистской организацией. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК.

"Раз уж в материалах дела на каждой странице упоминается Навальный, то он решил участвовать в заседании лично. Мы передали его ходатайство об этом судье", - сказал он. По словам адвоката, также о допуске на заседание в качестве заинтересованных сторон подали ходатайства Минюст и МВД. Суд собирается решить вопрос об их присутствии на заседании 17 мая.

В четверг в Мосгорсуде прошла беседа по иску прокуратуры о признании ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" экстремистскими. Заседание по существу состоится 17 мая. В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.

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