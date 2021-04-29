Суд Москвы арестовал на два месяца экс-советника премьера Украины Сосновского

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг арестовал на два месяца бывшего советника премьер-министра Украины Николая Азарова Игоря Сосновского по обвинению в покушении на мошенничество.

"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сосновского Игоря Святославовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) сроком до 27 июня 2021 года", - сказали ТАСС в пресс-службе суда, не уточнив иных подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о экс-советнике Азарова.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о задержании Сосновского. По ее данным, Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку способствовать снятию из международного розыска. Сосновский якобы убедил Шпака, что располагает связями в российских спецслужбах и предложил за $5 млн написать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого Сергей Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату прекращено. В случае невыплаты денег Сосновский, как утверждается в статье "Коммерсанта", обещал организовать экстрадицию Шпака из Украины в Россию.