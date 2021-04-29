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Пожар на складе с масками и переносными холодильниками в Подмосковье локализовали

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пожар в здании склада с медицинскими масками и переносными холодильниками в поселке Первомайский локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 14:38 мск объявлена локализация на площади 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе с медицинскими масками и переносными холодильниками начался днем 29 апреля. Огнем была охвачена кровля здания по всей площади - 2 тыс. кв. м. До прибытия подразделений эвакуированы пять человек. Информация о пострадавших не поступала.

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