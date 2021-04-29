В Коми задержан один из лидеров криминального мира, "замещавший" Пичугина

СЫКТЫВКАР, 29 апреля. /ТАСС/. Оперативники задержали в Сыктывкаре одного из лидеров криминального мира, так называемого смотрящего по Республике Коми, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону. Он "замещал" Юрия Пичугина, который сейчас вместе с 17 членами преступной группировки находится под следствием.

"В Сыктывкаре при реализации совместной разработки ГУУР МВД России, республиканских МВД, УФСБ, УФСИН оперативными сотрудниками регионального Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии задержан местный житель 1970 года рождения. Установлено, что в период с февраля 2017 года по апрель 2021-го фигурант являлся так называемым смотрящим по Республике Коми. Он публично заявлял о своем положении в преступной иерархии, а также осуществлял соответствующие своему статусу функции", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого"). Следственное управление УМВД России по Сыктывкару возбудило уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

Задержанный замещал Юрий Пичугина, который был задержан в феврале 2017 года в Коми. На данный момент в Верховном суде Коми продолжается судебное следствие по делу Пичугина и членов его банды, 18 фигурантов дела, в том числе лидеры преступного сообщества, находятся под стражей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной банды, совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.