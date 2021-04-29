На Кубани возбуждено дело о реабилитации нацизма

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Следователи Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту отрицания преступлений нацизма в группах в соцсетях, сообщили журналистам в краевом СУ СК РФ.

"Пользователем одной из социальных сетей были размещены материалы, содержащие отрицания факта массового уничтожения евреев в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны и отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") УК РФ ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в рамках расследования дела устанавливается лицо, распространявшее данную информацию, назначено проведение лингвистической экспертизы.

Ранее в четверг прокуратура Краснодарского края сообщала, что факт был выявлен прокуратурой Щербиновского района.