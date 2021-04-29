Бастрыкин проконтролирует дело о халатности ростовского полицейского, приведшей к смерти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход уголовного дела в отношении полицейского, не предпринявшего необходимых действий по обращению ребенка о насилии в отношении ее матери в Ростовской области, в результате чего женщина умерла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ сообщили о том, что в Ростовской области сотрудник полиции проигнорировал обращение 10-летней девочки о том, что ее мать избивает сожитель. Мужчина совершил убийство женщины в ходе ссоры, а затем сам свел счеты с жизнью, следствие возбудило уголовное дело об убийстве.

"Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в отношении полицейского, подозреваемого в халатности в Ростовской области. Органами следственного управления СК по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела по Зимовниковскому району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.