{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Министерстве земельных и имущественных отношений Дагестана силовики изъяли документы

по данным источника в правоохранительных органах республики, задержаний не было

МАХАЧКАЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в Министерстве земельных и имущественных отношений Дагестана в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В рамках возбужденного уголовного дела в Минимуществе Дагестана сегодня прошли оперативные мероприятия, в том числе выемка документов за 2017 и 2018 годы", - сообщил собеседник, уточнив, что никто задержан не был.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияДагестан
Мужчину, ударившего 20 раз ножом свою девушку в Москве, приговорили к восьми годам
Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Читать полностью