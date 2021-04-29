В Министерстве земельных и имущественных отношений Дагестана силовики изъяли документы

МАХАЧКАЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в Министерстве земельных и имущественных отношений Дагестана в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В рамках возбужденного уголовного дела в Минимуществе Дагестана сегодня прошли оперативные мероприятия, в том числе выемка документов за 2017 и 2018 годы", - сообщил собеседник, уточнив, что никто задержан не был.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.