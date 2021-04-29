Мужчину, ударившего 20 раз ножом свою девушку в Москве, приговорили к восьми годам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину, который убил свою девушку, нанеся ей не менее 20 ударов ножом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Нагатинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего Илхама Ташматова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> Суд приговорил Ташматова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Рано утром 10 сентября прошлого года Ташматов около входа в ТРЦ "Каширская Плаза" из ревности зарезал свою 29-летнюю девушку. Он ударил ее ножом не менее 20 раз. Девушка погибла на месте от потери крови и повреждения органов. Приговор пока не вступил в законную силу.