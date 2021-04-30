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ABC: по делу о похищении собак Леди Гаги арестовали пять человек

По данным телеканала, арестованным предъявили обвинения в покушении на убийство и грабеже
Леди Гага Caroline Brehman/Pool Photo via AP
Описание
Леди Гага
© Caroline Brehman/Pool Photo via AP

ТАСС, 30 апреля. Полиция города Лос-Анджелес (штат Калифорния) арестовала пять человек, подозреваемых в похищении двух французских бульдогов, которые принадлежат певице Леди Гаге. Об этом в четверг сообщил телеканал ABC.

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По его данным, арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийство и грабеже. Уточняется, что женщина, которая обнаружила собак певицы и которая ранее считалась не связанной с их кражей, может иметь отношение к одному из арестованных.

25 февраля газета Los Angeles Times сообщила, что собаки были украдены во время выгула помощником певицы. Неизвестный выстрелил в него из пистолета и увез на белом автомобиле двух французских бульдогов. Третьему щенку удалось убежать, позднее его нашел телохранитель певицы. Позже два пса были переданы в полицейский участок неизвестной женщиной.

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