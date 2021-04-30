СМИ: почти 40 человек погибли во время религиозного праздника на севере Израиля

ТАСС, 30 апреля. По меньшей мере 38 человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом в пятницу со ссылкой на медиков сообщила газета Haaretz.

По ее данным, более 60 человек получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Ранее газета The Times of Israel сообщала о 28 погибших. По ее данным, часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.

В новость внесены изменения (03:18 мск) - уточняется число погибших и пострадавших.