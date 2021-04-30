Источник: ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова в рамках уголовного дела

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Оперативные сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела задержали в номере московской гостиницы адвоката Ивана Павлова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее о задержании адвоката сообщили ТАСС в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", основанного Павловым. По информации адвоката Евгения Смирнова, который работает с Павловым по ряду дел, обыск связан с профессиональной деятельностью юриста.

"Команда 29" также сообщила об обыске у своего IT-специалиста Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге. "Он перестал отвечать на звонки", - сказали агентству.

Там добавили, что Павлов задержан по делу о разглашении данных предварительного расследования. "Ивану Павлову вменяют ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет", - сказали агентству.

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Он защищает экс-топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому в пятницу рассмотрит Лефортовский суд Москвы, а также ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, он представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.