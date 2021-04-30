В Приморье в реабилитационный центр поместили ребенка, оставшегося после гибели семьи

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Оставшийся один после гибели остальной семьи и задержания матери мальчик помещен в Приморье в реабилитационный центр, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных структурах региона.

Ранее в пятницу следственные органы Приморья возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и двоих пятилетних детей. Задержана подозреваемая - мать погибших детей.

"Предварительно, во время убийства третий ребенок находился в детском саду. Сейчас он доставлен в реабилитационный центр. Всего в семье трое детей - это тройняшки, два брата и сестра", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что семья ранее в поле зрения органов опеки не попадала, считалась благополучной.

Как сообщал ТАСС ранее в пятницу, в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке было обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пупнкотв "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, двух и более лиц, в том числе малолетнего")", - сообщает ведомство.

Полиция установила местонахождение подозреваемой в убийстве матери погибших детей, она задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.