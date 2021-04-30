{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб при обрушении на горно-обогатительном комбинате под Мурманском

Судьба еще одного рабочего неизвестна

ТАСС, 30 апреля. Один человек погиб, судьба одного неизвестна в результате обрушения породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.

"В 06:57 мск на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа предприятия не прерывалась. "Сейчас продолжают работать 113 человек, угрозы для их жизни нет", - сообщили в ГУ МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Теги
РоссияМурманская область
В Иркутской области произошел пожар на мебельной фабрике
Площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. кв. м., пострадавших в ЧП нет
Читать полностью