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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном

Информация об объемах ущерба продолжает уточняться, сообщили в МЧС Киргизии

БИШКЕК. 30 апреля. /ТАСС/. Более 10 зданий и строений сгорели в Киргизии в результате вооруженных столкновений между киргизскими и таджикскими военнослужащими на границе двух государств. Об этом сообщило в пятницу МЧС республики.

"В результате конфликта на территории республики сгорели школа, пограничная застава, а также несколько одноэтажных жилых домов", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, это лишь предварительные сведения, информация об объемах ущерба продолжает уточняться.

Ситуация в районе спорного водозабора "Головной", расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших: с киргизской стороны, по последним данным, погибли 13 человек и более 100 получили ранения.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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