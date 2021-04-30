В Химках третий день подряд проверяют гимназию и лицей из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Неизвестные третий день подряд минируют объекты в Химках, сейчас специалисты проверяют гимназию и лицей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило от неизвестных сообщение о том, что в гимназии № 16 и лицее № 6 заложены взрывные устройства. Специалисты на месте, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Сообщения с угрозами взрыва в Химках начали поступать 28 апреля. Тогда неизвестные сообщили о минировании гимназии № 16 и отделения Сбербанка. Накануне специалисты вновь проверяли гимназию № 16 из-за угрозы взрыва. Во всех случаях информация оказалась ложной, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в ходе проверки обнаружены не были.

Волна минирований началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".