Самолет рейса Тюмень - Сочи вынужденно приземлился в Самаре из-за недомогания пассажира

САМАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира на борту, ему понадобилась госпитализация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня в 07:10 (06:10 мск) в Международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс ЕО 561, следовавший по маршруту Тюмень - Сочи. Причина - плохое самочувствие пассажира. По прилету борт встречала машина скорой помощи. После осмотра врачами пассажир был госпитализирован", - рассказала собеседница агентства.

После этого рейс вылетел в Сочи в 08:12 (09:12 мск). Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и отправку самолетов.