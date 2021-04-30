Пожар на газопроводе в Башкирии прекратился

УФА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожар на магистральном газопроводе в Белорецком районе Башкирии прекратился. Восстановлена подача газа в три населенных пункта, ранее отключенная в связи с инцидентом, сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта во "ВКонтакте" в пятницу.

"По состоянию на 10:40 (08:40 мск) горение на магистральном газопроводе возле села Серменево прекратилось. На место происшествия для ликвидации последствий пожара выдвигается техника ООО "Газпром трансгаз Уфа". Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия", - написал Иванюта. Также восстановлено газоснабжение сел Серменево, Азналкино, Кадыш, добавил он.

В службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Уфа" журналистам сообщили, что газ к населенным пунктам подается по резервным линиям. "На 56-м км газопровода-отвода к газораспределительной станции "Белорецк" Сибайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Уфа" в районе села Серменево произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. Жертв и пострадавших нет. Аварийный участок локализован. К месту происшествия направлены специалисты для ликвидации последствий разгерметизации газопровода. Газоснабжение потребителей осуществляется по резервному магистральному газопроводу", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о разгерметизации с последующим горением газового трубопровода поступило в 05:04 мск. На месте происшествия работают 38 человек и 15 единиц техники.