Полиция Израиля начала расследование гибели 44 человек на горе Мерон

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильская полиция начала в пятницу расследование гибели 44 человек в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции еврейского государства Михаэль Зингерман.

"Начато следствие. Рано еще о чем-либо говорить, расследование еще только в самом начале. Самое главное сейчас - перекрыть территорию, чтобы дать возможность ведения следственных действий", - сказал Зингерман. По данным государственного израильского радио Kan, 44 человека погибли в результате обрушения трибуны, 150 человек получили ранения, состояние шести из них оценивается как критическое. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия на горе Мерон.

"Делаем все возможное для того, чтобы люди, которые переживают за своих близких, могли определить, где они находятся. Очень много сейчас обращений, звонков, мы открыли дополнительные каналы связи для того, чтобы дать людям необходимую информацию о перекрытии трасс, о транспортных проблемах, и сделать все возможное, чтобы близкие могли быстро найти своих родственников", - рассказал полицейский представитель. Зингерман отметил, что "некоторое время назад на горе Мерон отмечались проблемы с мобильной связью, но к настоящему моменту все уже должно быть в норме".

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.