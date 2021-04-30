В Москве арестовали владельца ИД "Умма" по подозрению в финансировании терроризма

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Владелец издательства исламской литературы "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования террористической деятельности"). По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По ее словам, Эжаев является основателем и владельцем издательского дома "Умма", который "также использовался для сбора и перевода денежных средств". "Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", - сказала представитель СК.

По данным ведомства, не позднее 2012 года Асламбек Эжаев организовал финансирование террористической деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "В период с 2012 года и до настоящего времени Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства". В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", - пояснила Петренко.

В загородных домах и квартирах Эжаева в различных округах Москвы обнаружили банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенную литературу, а также иную атрибутику экстремистской направленности.

Связь с Саидом Бурятским

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России также заявили, что Эжаев был членом законспирированной ячейки ИГ. Кроме того, по данным ФСБ, он ранее был связан с идеологом террористов Саидом Бурятским. "В рамках возбужденного уголовного дела, расследуемого ГСУ СК России по Москве по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма"), в Москве задержан гражданин РФ Эжаев Асламбек Каспиевич, являвшийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, "Эжаев также являлся близкой связью идеолога северокавказского вооруженного бандподполья Александра Тихомирова (известного под кличкой Саид Бурятский), ликвидированного в 2010 году, а также других террористов".

Часть издаваемой ИД "Умма" литературы запрещенна Министерством юстиции, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата". В ФСБ уточнили, что по четырем местам жительства и на объектах, использующихся Эжаевым и его близкими родственниками для печати и распространения запрещенных книг, изъяли мобильные телефоны с сообщениями от террористов, значительное количество банковских карт, отчетные документы по перечислениям денежных средств, бухгалтерскую документацию издательства "Умма".

Она свидетельствует о том, что в период с 2010 года по настоящее время было выпущено более 900 тыс. книг на общую сумму 95 млн рублей. Также у Эжаева нашли почтовые отправления из пенитенциарных учреждений ФСИН России от осужденных по террористическим статьям с заказами на высылку экстремистской литературы. "Дополнительно по месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружена лаборатория по производству, предположительно, наркотических веществ растительного происхождения для сбыта", - сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, Эжаев с 2012 года направил более 34 млн рублей лицам, обоснованно подозреваемым в терроризме, путем банковских карт и неформальной финансово-расчетной системы "Хавала", часто используемой для финансовой поддержки террористических организаций.