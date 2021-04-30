СК проводит обыск в офисе правозащитного объединения "Команда 29" в Петербурге

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит обыск в петербургском офисе правозащитного объединения "Команда 29" по делу о разглашении тайны следствия его основателем Иваном Павловым.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Адвокат Павлов был задержан в пятницу утром, ему вменяют ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. "В нашем офисе в Санкт-Петербурге Следственный комитет начал обыск" - сказал собеседник агентства.

В свою очередь коллега Павлова адвокат Евгений Смирнов заявил, что действия следствия нацелены на причинение вреда защите ряда обвиняемых по резонансным уголовным делам о государственной измене. "Это удар по защите тех подсудимых, которых мы представляем, но работа по их делам будет продолжена", - сказал он.

Павлов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, он представляет интересы осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, скончавшегося накануне после продолжительной болезни. Кроме того, он представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.