В Оренбургской области в результате взрыва на маслозаводе погиб рабочий

ТАСС, 30 апреля. Один рабочий погиб, еще двое пострадали в результате взрыва на Сорочинском маслоэкстракционном заводе в Оренбургской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Сегодня, 30 апреля 2021 года, в одном из цехов на Сорочинском маслоэкстракционном заводе произошел хлопок. В результате повреждено производственное оборудование, нарушен закрытый контур подразделения завода. Погиб один человек и двое пострадали", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев. Сорочинскому межрайонному прокурору и Оренбургскому природоохранному межрайонному прокурору поручили организовать проверку. Надзорные органы оценят соблюдение предприятием норм законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". При этом в ведомстве сообщили, что на заводе произошел пожар, в результате которого погиб 59-летний начальник смены, а пострадали два оператора производства.

"У 27-летнего оператора диагностированы тяжелая сочетанная травма, ожоги конечностей, множественные раны грудной клетки. У его 33-летнего коллеги зафиксированы ожоги верхних дыхательных путей и роговицы глаза. В тяжелом состоянии они доставлены для оказания медицинской помощи в город Оренбург", - отметили в СК.