В Кирове временно приостановили работу школы из-за отравления детей

КИРОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Работу школы №73 в микрорайоне Лянгасово в Кирове временно приостановили из-за отравления восьми детей. Две школьницы госпитализированы, под наблюдением врачей находятся 38 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Кирова.

"По факту интоксикации детей в школе №73 проводится проверка. Работа общеобразовательного учреждения временно приостановлена", - говорится в сообщении

По данным ведомства, накануне вечером поступило сообщение о признаках отравления у детей, за врачебной помощью обратились восемь человек. "Две школьницы госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Под наблюдением педиатра находятся 38 ребят", - уточнили в ведомстве. Управление Роспотребнадзора по Кировской области начало проверку.