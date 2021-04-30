В Красногорске проверяют станцию скорой помощи после сообщения о минировании

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты проверяют станцию скорой помощи в подмосковном Красногорске после поступившего сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"От неизвестного поступило сообщение о минировании станции скорой помощи в Красногорске. На место направлены специалисты экстренных служб, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу неизвестные сообщили о минировании гимназии № 16 и лицея № 6 в Химках. Там также проводится проверка.

Волна минирований началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о минировании.