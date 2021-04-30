В Сочи произошел сход оползня

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Микрорайоны "Совхоз Приморский", "Звездочка" и Сухумское шоссе могут остаться без воды из-за разрушения водовода на фоне схода оползня. Специалисты "Водоканала" работают круглосуточно, чтобы население успело запастись водой, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Анализ ситуации подтвердил - развитие оползневого процесса приведет к разрушению водовода, что повлечет прекращение водоснабжения в микрорайоны: "Совхоз Приморский", "Звездочка" и улицы Сухумское шоссе. Ремонтно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме, устраняя регулярно появляющиеся порывы. Все для того, чтобы население могло запастись водой. В указанном районе осуществляется подвоз воды", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что речь идет о порядка 5 тыс. человек.

Вместе с тем, специалисты приступили к экстренному переключению на временную схему. На проведение всех работ потребуется не менее недели. Работу осложняют труднодоступность и рельеф местности.

"В устранении порыва задействовано три бригады в количестве 11 человек, две единицы техники и две единицы специализированной техники - экскаватор, автокран. Перенаправляются специалисты и техника соседних районов. Призываем людей производить максимальные запасы питьевой воды", - добавили в пресс-службе.

Причиной аварии стали обильные осадки на курорте, которые спровоцировали движение крупного оползня и перенасыщение грунта ливневыми и грунтовыми водами, из-за чего на одном участке оголились опорные сваи подпорной стены. Длина оползня составляет порядка 200 м, водовод приобретает многочисленные деформации.