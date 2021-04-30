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Обрушение трибуны во время праздника в Израиле

Премьер Израиля направился на место инцидента на горе Мерон

Там во время празднования Лаг ба-Омер 44 человека погибли в давке

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в пятницу в район горы Мерон, где в ночь на 30 апреля 44 человека погибли в давке во время празднования Лаг ба-Омер - религиозного праздника, когда традицией предписывается жечь костры. Об этом сообщает израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По данным радиостанции, Нетаньяху направляется непосредственно "в зону бедствия". Ранее в пятницу премьер назвал в Twitter произошедшее на горе Мерон в ночь на 30 апреля "тяжелой трагедией".

По данным государственного израильского радио Kan, 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое, указывает радиостанция. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия на горе Мерон.

В посольство РФ в Израиле не поступали данные о погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон на севере еврейского государства гражданах РФ, сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе российского дипломатического представительства. Полиция Израиля начала расследование инцидента, о причинах трагедии пока говорить рано, сообщили ТАСС в полицейской пресс-службе.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.

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ИзраильНетаньяху, БиньяминОбрушение трибуны во время праздника в Израиле
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