Суд продлил арест Сафронову до 7 июля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил до 7 июля арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 июля", - сказали в суде.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

Как полагает защита Сафронова, следствие по делу может завершиться к июлю этого года, при этом ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.