Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле

В ночь на 30 апреля на горе Мерон во время религиозного праздника Лаг ба-Омер обрушилась трибуна и возникла давка. На празднике было более 100 тыс. человек.

Во время давки 44 человека погибли и не менее 150 пострадали. Состояние шести оценивается как критическое.

Посольство РФ в Израиле не располагает данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки.

Полиция Израиля начала расследование инцидента на горе Мерон.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике. Также соболезнования выразил российский МИД.

Нетаньяху направился на место инцидента. Он назвал произошедшее "тяжелой трагедией".

Министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана призвал к независимому расследованию инцидента.

В Израиле 2 мая объявили днем траура в связи с произошедшим.