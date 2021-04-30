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Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
Обновлено 

Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле

© REUTERS/ Ronen Zvulun

В ночь на 30 апреля на горе Мерон во время религиозного праздника Лаг ба-Омер обрушилась трибуна и возникла давка. На празднике было более 100 тыс. человек.

  • Во время давки 44 человека погибли и не менее 150 пострадали. Состояние шести оценивается как критическое.
  • Посольство РФ в Израиле не располагает данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки.
  • Полиция Израиля начала расследование инцидента на горе Мерон.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике. Также соболезнования выразил российский МИД.
  • Нетаньяху направился на место инцидента. Он назвал произошедшее "тяжелой трагедией".
  • Министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана призвал к независимому расследованию инцидента.
  • В Израиле 2 мая объявили днем траура в связи с произошедшим. 
'ТАСС/Ruptly/Reuters'

 

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ИзраильРасследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
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