В Приамурье гендиректора и учредителей стройфирмы осудили за растрату средств дольщиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил к реальным и условному срокам генерального директора строительной фирмы "Городок" в Благовещенске и трех ее учредителей за растрату средств участников долевого строительства, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора ООО "Строительная компания "Городок" Анатолия Попова, а также трех учредителей указанной компании в качестве соучастников", - говорится в сообщении.

Благовещенским городском судом установлено, что директор строительной компании "Городок" Попов в период с июля 2013 года по декабрь 2015-го, имея полномочия по распоряжению средствами участников долевого строительства направил их на банковские счета контрагентов в счет исполнения договорных обязательств, не связанных со строительством домов, а часть денег предал лицам, не связанным со строительством. Дома не были достроены и не сданы в эксплуатацию. Кроме того, с января 2014 года по декабрь 2015-го работникам строительной компании не выплачивалась заработная плата. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано более 362 человек.

Осужденные признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 145.1 ("Невыплата заработной платы") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Суд приговорил гендиректора фирмы "Городок" Попова к пяти годам лишения свободы, учредитель фирмы Александр Сакания осужден на 5,5 года лишения свободы, Галихан Оспанов - на три года лишения свободы. Виктор Лабушев получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме основного наказания всем осужденным назначены штрафы.