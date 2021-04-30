СК задержал еще одного участника банды Басаева, напавшей на Дагестан

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали еще одного участника нападения на Дагестан в 1999 году в составе банды Басаева. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе расследования получены доказательства причастности жителя Краснодарского края Александра Пономаренко, который, по данным следствия, в середине июля 1999 года добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас он задержан", - сообщили в СК.

В период с 7 по 24 августа 1999 года боевики общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже и напали на военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, погибли 33 человека, еще 34 были ранены.