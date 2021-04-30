Суд приговорил экс-замминистра культуры Удмуртии к девяти годам колонии за взятку

ИЖЕВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Устиновский районный суд Ижевска назначил бывшему заместителю министра культуры Удмуртии Алексею Петрову, которого осенью 2019 года задержали при получении взятки, наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 2,8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объеденной пресс-службе судов Удмуртии.

"Суд признал Петрова А. Н. виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,8 млн рублей и с лишением права занимать должности государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на восемь лет", говорится в сообщении.

В суде установлено, что в августе 2019 года Петров, ранее занимавший должность директора Государственного театра кукол Удмуртии и являясь замминистра культуры региона, потребовал у предпринимателя, с которым у театра был заключен договор на поставку театральных кресел, взятку в размере 10% от суммы договора - 280 тыс. рублей. 17 сентября чиновник через посредника получил первую часть взятки в размере 140 тыс. рублей, вторую часть получил 1 ноября, после чего был задержан с поличным.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года следственными органами СК РФ по республике было возбуждено уголовное дело в отношении Петрова по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").