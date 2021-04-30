Коллеги Павлова считают, что его допрос и обыски связаны с делом Сафронова

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Обыски и допрос адвоката Ивана Павлова связаны с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе основанного Павловым правозащитного объединения "Команда 29".

"В настоящий момент начался допрос Ивана Павлова в СК. Утренние обыски связаны с делом Ивана Сафронова", - сказали в пресс-службе.

"Конкретно мне вменяются два обстоятельства: то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Второе, что я рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный свидетель", - цитирует "Команда 29" Павлова.

В пятницу утром Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве. По информации его коллеги Евгения Смирнова, обыск также проводится в Санкт-Петербурге в квартире IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана. Как считают в пресс-службе организации, обыски и задержание связаны с делом о разглашении данных предварительного расследования.

Иван Павлов защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже: бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.