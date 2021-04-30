Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в похищении ребенка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал сроком на два месяца 43-летнего мужчину, подозреваемого в похищении восьмилетнего мальчика в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

27 апреля восьмилетний мальчик пропал во дворе многоэтажного дома в Ленинском районе Красноярска. Полиция начала поиски ребенка после обращения матери. Ребенок был найден через сутки после пропажи в заброшенном доме в центре Красноярска. С ним в доме находился 43-летний ранее судимый мужчина. В отношении мужчины было возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение малолетнего").

"Арестовали на два месяца", - сказал представитель ведомства.

По версии следствия, мужчина обманул ребенка, предложив ему заработать на расклейке объявлений, и увел его со двора. Он удерживал ребенка в заброшенном доме. Подозреваемый свою вину признал.