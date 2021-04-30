В Оренбурге разоблачили банду, вовлекавшую детей в занятие проституцией

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. В Оренбурге следователи возбудили уголовные дела об организации занятий проституцией и вовлечении в эту деятельность несовершеннолетних. Об этом журналистам сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщений об организации занятия проституцией с участием несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)", - сказано в распространенном сообщении.

По данным следствия, организованная группа работала с августа 2019 года, привлекая девушек, в том числе несовершеннолетних, к оказанию сексуальных услуг в гостиницах и саунах. Покровительствовал группе полицейский.

"К настоящему времени 29-летняя организатор преступной деятельности и сотрудник полиции задержаны, привлекаются к уголовной ответственности также трое фигурантов, осуществлявших охранную функцию незаконной деятельности, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по материалам управления собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что незаконную деятельность участкового полиции удалось выявить сотрудникам оперативно-разыскной части собственной безопасности ведомства.

"Назначено проведение служебной проверки. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в полиции.