Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле достигло 45

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля достигло 45.
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.
"Тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины", - говорится в сообщении.
Ранее государственное радио Kan сообщало о 44 погибших.
Полиция Израиля ранее в пятницу начала расследование причин и обстоятельств инцидента на горе Мерон.