Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле достигло 45

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля достигло 45.

Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле

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Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

"Тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины", - говорится в сообщении.

Ранее государственное радио Kan сообщало о 44 погибших.

Полиция Израиля ранее в пятницу начала расследование причин и обстоятельств инцидента на горе Мерон.