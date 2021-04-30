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Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле

Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле достигло 45

Ранее сообщалось о 44 жертвах
© EPA-EFE/DAVID COHEN

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Количество погибших в давке в результате трагического инцидента на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля достигло 45.

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Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

"Тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины", - говорится в сообщении.

Ранее государственное радио Kan сообщало о 44 погибших.

Полиция Израиля ранее в пятницу начала расследование причин и обстоятельств инцидента на горе Мерон.

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ИзраильРасследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
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