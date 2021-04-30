Женщину, утопившую своего ребенка в Москве, приговорили к трем годам колонии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к трем годам колонии женщину, убившую своего новорожденного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы столицы. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). С учетом позиции государственного обвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в прокуратуре.

Убийство произошло 2 апреля прошлого года в квартире на Луховицкой улице. Женщина родила ребенка у себя дома, а затем утопила его в ванне. Спустя несколько часов, вызвав скорую, незаметно выбросила тело в урну. В больнице она сказала, что родила мертвого ребенка, но позже экспертиза показала, что он был утоплен. Женщина объяснила в суде, что она находилась в тяжелом материальном положении, не работала, не была замужем и боялась, что за рождение ребенка ее осудят родственники.