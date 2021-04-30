Суд приговорил к году исправительных работ лжесвидетеля по делу Ефремова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил Тевана Бадасяна к году исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы", - зачитал текст приговора судья Сергей Артемов.

В приговоре суда сказано, что он дал ложные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову избежать уголовной ответственности. Его вина по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Дача заведомо ложных показаний") подтверждается проверкой показаний на месте и данными сканирования местонахождения его телефона.

Гособвинитель требовал назначить ему наказание в виде года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Обвиняемый просил его оправдать.

Бадасян, отказавшись от подробных комментариев, заявил, что обязательно будет обжаловать приговор.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу о ДТП с участием Ефремова, заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству лишенного в настоящее время адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля), ему грозит штраф или исправительные работы. Ранее гособвинение попросило назначить Александру Кобцу 1 год и 10 месяцев исправительных работ по делу о лжесвидетельстве.