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Дело Ивана Голунова
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Мосгорсуд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова

Обвинение ранее запросило сроки наказания для подсудимых

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 28 мая огласит приговор бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил представитель Голунова Сергей Бадамшин.

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"Суд в 12:00 28 мая огласит приговор в отношении Ляховца, Уметбаева, Феофанова, Сергалиева и Коновалова", - сказал собеседник агентства.

Ранее обвинение запросило сроки наказания для подсудимых: Игоря Ляховца прокурор просил приговорить к 16 годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева - к 12 годам. Денису Коновалову, который признал свою вину, гособвинение попросило семь лет лишения свободы.

Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева (признал вину в превышении полномочий), принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

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